Возвращение McDonald's на российский рынок маловероятно. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный директор «Вкусно — и точка» Олег Пароев.

По его мнению, этому мешают две причины. Первая — геополитическая ситуация: иностранные компании активно уходили из России и их скорое возвращение маловероятно. Вторая — изменились предпочтения потребителей.

Гендиректор отметил, что за несколько лет работы «Вкусно — и точка» удалось завоевать доверие гостей.

«Сейчас уже ни у кого не осталось сомнений, что мы здесь надолго», — заключил Пароев.

Свои сомнения по поводу возвращения McDonald’s в Россию глава российской сети уже высказывал в феврале этого года. Тогда он отметил, что американской стороне будет невыгодно выкупать бизнес обратно. По его словам, даже если компания вернется на российский рынок, то уже не сможет работать так, как раньше.