Бизнесмен Александр Говор, владеющий сетью «Вкусно — и точка», усомнился, что McDonald’s вернется в Россию. Об этом он заявил в интервью РБК .

Американской сети ресторанов невыгодно будет реализовать опцион на обратный выкуп своего бизнеса в России.

«У нас с ними есть определенные договоренности, они подписаны. Обязательства, которые я на себя взял, я должен был выполнить через два года. Я выполнил их через полтора — на полгода раньше», — сказал он.

McDonald’s все это время ничего не предпринимал для возвращения в Россию. Кроме того, компания не общалась с представителями российской сети быстрого питания, контакты нулевые.

Говор добавил, что даже в случае возвращения McDonald’s уже не сможет работать так, как раньше. Россияне не только привыкли к «Вкусно — и точка», но и восприняли уход американской компании как предательство.

