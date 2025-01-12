Глава Минстроя Файзуллин доложил Путину о работе системы ЖКХ в праздники

Глава Минстроя Ирек Файзуллин доложил президенту России Владимиру Путину о работе системы ЖКХ в новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Длинные выходные прошли без серьезных нарушений теплоснабжения. Количество аварий сократилось в два раза.

«Благодаря оперативным действиям ответственных служб удалось своевременно устранить аварийные ситуации», — отметил Файзуллин.

С начала лета прошлого года в каждом регионе сформировали планы реагирования, а также обеспечили проведение противоаварийных тренировок. Совместно с Минэнерго, Ростехнадзором и регионами прошли совещания по вопросам прохождения отопительного периода и обеспечения бесперебойной подачи тепла потребителям.

Минстрой держит на особом контроле ситуацию с отоплением в новых регионах, а также в Курской, Брянской и Белгородской областях. Приграничным субъектам выделили средства для закупки блочно-модульных котельных и поддержки ресурсоснабжающих организаций. Регионы-шефы обеспечили постоянное функционирование 192 аварийных бригад в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Ранее Путин поручил Файзуллину держать на контроле вопросы модернизации объектов питьевого водоснабжения.