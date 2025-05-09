Глава МЧС поздравил россиян с 80-летием Победы

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что на россиянах как потомках победителей лежит ответственная миссия — воспитать следующие поколения на примерах мужества предков и сохранить историческую память. Его слова привела пресс-служба ведомства.

«Дорогие ветераны! Примите искренние поздравления с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне… Как на потомках победителей на нас лежит ответственная миссия — сохранить историческую память, на примерах мужества наших предков воспитать следующие поколения. Сберечь духовное наследие тех, кто отстоял независимость и свободу нашей Родины в тяжелейших, нечеловеческих условиях», — отметил Куренков.

Глава МЧС добавил, что россияне с безграничным почтением и особым трепетом обращаются к истории России, к героическому примеру единения и самопожертвования народа.

Ранее парад Победы стартовал в самых восточных регионах России, сообщал RT.