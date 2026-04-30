Глава МЧС Куренков поздравил пожарных с профессиональным праздником

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков поздравил действующих пожарных и ветеранов с профессиональным праздником. Обращение опубликовала пресс-служба МЧС .

«Сегодня мы отмечаем День пожарной охраны — праздник тех, кто первыми входит в дым и пламя, кто не знает „чужой беды“. Мы единственная служба в стране, у которой в законе прописано жесткое нормированное время прибытия», — подчеркнул Куренков.

Он подчеркнул, что у специалистов этой сферы ни одна минута промедления не прощается ни обстановкой, ни совестью.

Многие пожарные в свой праздник находится на боевом дежурстве. С трудностями сталкиваются специалисты, служащие в приграничных регионах. Для защиты личного состава проводится перевооружение, в рамках которого проходит испытание специальный робототехнический комплекс.

