Глава Балашихи поздравил сотрудников скорой помощи с праздником

Сергей Юров вместе с молодогвардейцами встретился с медицинскими работниками в микрорайоне Саввино. Поводом для встречи стало также обсуждение результатов работы службы.

Эта подстанция была построена в рамках Народной программы партии «Единая Россия». Благодаря ей время ожидания скорой помощи значительно сократилось. Раньше жители Саввино и соседних деревень ждали врачей больше 40 минут, а сегодня бригада приезжает на вызов в среднем за две-три минуты.

«Вы всегда на передовой. От вашего профессионализма и опыта зависят жизни наших жителей. Мы понимаем, какая огромная ответственность лежит на ваших плечах: вовремя приехать, принять правильное решение, оказать помощь на месте или доставить пациента в больницу. Хочется пожелать вам, чтобы вызовов было меньше, а здоровья и сил — больше», — сказал Сергей Юров.

Пост работает круглосуточно, здесь дежурят три бригады. Подстанция оснащена современным оборудованием и подключена к системе диспетчеризации. Выездные бригады работают на новых машинах, которые полностью укомплектованы по региональным стандартам.

О своей работе рассказал фельдшер Вадим Казаков, который трудится в Балашихе уже пять лет.

«Главная задача — чтобы пациенты, к которым мы приезжаем, своевременно получали необходимую помощь. Работа сложная, но я ни разу не пожалел о выборе профессии. Я всегда хотел работать в медицине», — поделился мужчина.

Бригады выезжают не только по городу, но и в соседние населенные пункты — Реутов, Люберцы, Ногинск, Электросталь, Электроугли и Щелково. Так они помогают коллегам, когда те работают в напряженном режиме.

Подстанция находится на территории поликлиники № 12. В 2025 году помощь в этом учреждении получили более 170 тысяч человек. Развитие медицинской инфраструктуры в округе не останавливается: только за последний год в больницы и поликлиники Балашихи устроились работать более 300 врачей и 310 специалистов среднего звена.