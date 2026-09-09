Медведи добрались до городов и поселков: почему хищников стало много и как себя защитить?

Медведи стали чаще выходить к людям в российских регионах. За последнее время хищники убили несколько человек, а число появлений косолапых в населенных пунктах перевалило за несколько десятков. Почему хищники покидают леса, ждать ли нового всплеска нападений осенью и насколько такая угроза актуальна для Подмосковья, узнал 360.ru.

Медведи атаковали российские регионы: последние нападения

Резкий рост активности медведей зафиксировали в Бурятии. В этом году власти зарегистрировали 74 появления хищников в населенных пунктах против 47 годом ранее. Только за последние несколько дней медведи убили двух жителей республики. Первой жертвой стал житель Закаменского района, который получил тяжелые травмы от нападения хищника и скончался в больнице. Сегодня стало известно, что спасатели нашли тело еще одного погибшего на закрытой туристической тропе в Баргузинском районе.

Фото: РИА «Новости»

Из-за активности медведей правительство Бурятии отменило всех детские и спортивные мероприятий около лесов, а также организовало развоз школьников в особо опасных районах. В республике сформировали 24 бригады профессиональных охотников. Полиция и Росгвардия усилили патрулирование частного сектора и дачных поселков возле лесов. Власти также увеличили вознаграждение за добычу представляющего угрозу медведя до 15 тысяч рублей. Бурприроднадзор принял 66 решений о регулировании численности животных. Смертельные нападения медведей произошли и в других регионах. В Красноярском крае хищник за один день растерзал двух пенсионерок, отправившихся в лес за грибами. На Алтае зверь атаковал палатку туристов в селе Артыбаш и утащил в лес 29-летнюю женщину. Тревожная ситуация сложилась и в Иркутской области. Только за один день в начале сентября там зарегистрировали 17 выходов медведей к людям.

Фото: РИА «Новости»

В Братске хищник напал на 52-летнего охотника из группы, занимавшейся регулированием численности животных. Мужчину госпитализировали и прооперировали. В самом городе режим повышенной готовности действует с 3 сентября. В Слюдянке власти пошли еще дальше: ввели комендантский час с 21:00 до 07:00 и отменили школьные мероприятия на открытом воздухе. До чрезвычайных мер дошло и на Камчатке. В Петропавловске-Камчатском ввели режим повышенной готовности для всех служб, отвечающих за безопасность жителей. С начала года в городе зарегистрировали 52 обращения о появлении медведей. Администрация краевой столицы призвала родителей сопровождать детей в школы и обратно. К патрулированию города привлекли дополнительные бригады охотников.

Почему медведи потянулись к людям?

Нынешний всплеск выходов медведей к населенным пунктам стал результатом сразу нескольких факторов. Об этом в комментарии 360.ru заявил зоолог, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар. Главной причиной он назвал многолетний рост численности животных по всему российскому ареалу — от Кольского полуострова до Приморского края и Камчатки — на фоне многолетнего сокращения изъятий по сравнению с установленными объемами.

Фото: РИА «Новости»

«Планируется к изъятию 100 медведей, а изымается 20. Так продолжается уже 20 лет. Популяция значительно растет», — отметил Кречмар. Он добавил, что в этом году дополнительным фактором стала засуха в Южной Сибири и на Дальнем Востоке, которая привела к неурожаю кедровых орехов — важного источника пищи для медведей. В поисках еды звери стали чаще приближаться к населенным пунктам, где их привлекают помойки и свалки с пищевыми отходами. «Наложение всех этих вещей дает эффект, который мы сегодня имеем», — подчеркнул Кречмар. Зоолог добавил, что с наступлением осени ситуация может усугубиться. Перед спячкой медведям необходимо накопить жир, что в условиях дефицита естественного корма становится сложнее. «Если они не наберут достаточно жира, чтобы уйти в зимний сон, у нас будет всплеск нападений где-то в октябре», — предупредил Кречмар.

Фото: РИА «Новости»

По его словам, большая часть медведей заляжет в берлоги в начале или середине ноября. Однако уже в мае, после пробуждения, животные снова начнут активно искать пищу, поэтому проблема выходов к людям вернется.

Ждать ли нападения медведей в Подмосковье

Бурые медведи обитают и в Московской области, однако их популяция значительно меньше, чем в регионах Сибири и Дальнего Востока. По последней оценке Минэкологии Подмосковья, в регионе могут находиться около 70–80 особей. Об этом 360.ru рассказал зоолог и писатель-натуралист Илья Гомыранов. Он подчеркнул, что только около половины из них относятся к местной популяции, а остальные — это гости из соседних регионов. «Основная зона их распространения — север и запад области. Медведь для Подмосковья остается редким видом и занесен в Красную книгу Московской области», — отметил Гомыранов. Зоолог добавил, что риск выхода косолапых к людям повышается осенью. Перед зимней спячкой медведи активно ищут еду для пополнения жировых запасов и ради этого способны преодолевать большие расстояния.

Фото: РИА «Новости»

Гомыранов отметил, что привлечь зверя к человеческому жилью могут пищевые отходы, свалки и дачные участки, где есть доступная для него пища.

Что делать при встрече с медведем?

В местах обитания медведей лучше заранее обозначать свое присутствие, чтобы встреча со зверем не стала неожиданной. Гомыранов посоветовал при передвижении по лесу периодически шуметь — например, использовать свисток. Если хищник все же оказался рядом, дальнейшие действия зависят от того, заметил ли он человека. «Если медведь вас не заметил, лучше тихо и спокойно уйти в противоположную сторону. Если зверь вас заметил, нужно сохранять спокойствие, не делать резких движений и дать ему возможность уйти», — объяснил собеседник 360.ru. Он подчеркнул, что убегать от хищника нельзя. Медведь способен легко догнать человека, а резкое бегство может спровоцировать преследование.

Фото: РИА «Новости»