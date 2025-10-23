Герман Клименко заявил, что искусственный интеллект вытеснит классические интернет-браузеры

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал ИА НСН , что популярность традиционного поиска в интернете стремительно сокращается. Люди переходят на получение готовых ответов от инструментов искусственного интеллекта, таких как ChatGPT.

Компания OpenAI выпустила браузер с интегрированным ИИ, который скоро выйдет и на Windows, iOS и Android. Платные подписки позволяют избавиться от назойливой рекламы, обеспечивая удобный и быстрый доступ к нужной информации.

Клименко выразил уверенность, что будущее за услугами на основе искусственного интеллекта, способными существенно повысить комфорт онлайн-пользователей.