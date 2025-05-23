Генпрокуроры России и Мьянмы подписали протокол о взаимной защите граждан

Протокол к соглашению о взаимной защите граждан от злоупотреблений в сфере международной юстиции подписали генеральный прокурор России Игорь Краснов и генеральный прокурор Мьянмы Тида У. Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, встреча руководителей двух ведомств прошла в Москве.

Глава российского надзорного ведомства отметил, что подписанный документ станет гарантией защиты для граждан обеих стран от злоупотреблений со стороны ряда иностранных государств, а также инстанций, называющих себя международными судебными органами.

«Выбранный нашими ведомствами курс в очередной раз подтверждает обоюдную нацеленность России и Мьянмы на соблюдение основополагающих незыблемых принципов международного права: суверенное равенство государств, невмешательство во внутренние дела, уважение прав и свобод человека», — подчеркнул Игорь Краснов.

Генеральный прокурор России отдельно поблагодарил коллегу из Мьянмы за прием в ноябре прошлого года приехавших в Нейпьидо экспертов ведомства и организацию лекций, которые они прочитали для сотрудников профильных органов страны.

Краснов подчеркнул, что готов продолжить взаимный обмен практикой и проводить подобные мероприятия на постоянной основе.

На минувшей неделе генеральный прокурор России Игорь Краснов встретился со своим коллегой из Непала Рамешем Бадалом. В ходе переговоров глава надзорного ведомства заявил о высоком потенциале сотрудничества двух стран в области охраны прав граждан.