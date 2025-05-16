Краснов заявил о высоком сотрудничестве России и Непала в области правоохранения
Генпрокурор России Игорь Краснов высоко оценил потенциал сотрудничества между Россией и Непалом в сфере правоохранения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Он назвал важной борьбу с транснациональной преступностью, терроризмом, киберугрозами, экстремизмом, отмыванием денег и незаконным оборотом наркотиков.
«Знаю, что и Вы уделяете борьбе с этими вызовами большое внимание. Подтверждение тому — инициированная Генеральной прокуратурой Непала глобальная конференция по проблемам противодействия цифровой преступности, которая состоялась в феврале в Катманду», — сказал он.
Краснов поздравил с успешным проведением конференции. Он отметил, что его подчиненные поучаствовали в мероприятии и доложили о высочайшем уровне его организации.
Ранее Краснов встретил в Москве главу МВД Объединенных Арабских Эмиратов Аль Нахайяна. Генпрокурор подчеркнул, что регулярные встречи с коллегами из ОАЭ свидетельствуют о следовании курсу, заданному лидерами обоих государств.