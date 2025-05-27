Генпрокурор России впервые прибыл с рабочим визитом в Лаос
Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Лаос. Как сообщили в пресс-службе российского надзорного ведомства, это его первый визит республику.
У трапа самолета Краснова встретили Чрезвычайный и Полномочный посол России Владимир Калинин и руководители Верховной народной прокуратуры Лаоса.
В Генпрокуратуре уточнили, что в ходе визита планируются провести встречи с главами профильных компетентных органов и другими официальными лицами.
Накануне Краснов побывал с рабочим визитом в Камбодже. Генпрокурор России и заместитель премьер-министра, руководитель Минюста королевства Кыет Ритом подписали меморандум о взаимопонимании.
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