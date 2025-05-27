Генпрокурор России впервые прибыл с рабочим визитом в Лаос

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Лаос. Как сообщили в пресс-службе российского надзорного ведомства, это его первый визит республику.

У трапа самолета Краснова встретили Чрезвычайный и Полномочный посол России Владимир Калинин и руководители Верховной народной прокуратуры Лаоса.

В Генпрокуратуре уточнили, что в ходе визита планируются провести встречи с главами профильных компетентных органов и другими официальными лицами.

Накануне Краснов побывал с рабочим визитом в Камбодже. Генпрокурор России и заместитель премьер-министра, руководитель Минюста королевства Кыет Ритом подписали меморандум о взаимопонимании.