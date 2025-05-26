Краснов и министр юстиции Камбоджи подписали меморандум о взаимопонимании

Генпрокурор России Игорь Краснов во время визита в Камбоджу встретился с заместителем премьер-министра, главой Минюста королевства Кыет Ритом. Итогом обсуждения стало подписание Меморандума о взаимопонимании, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Точек соприкосновения действительно много», — отметил Краснов.

Он уточнил, что в принятом документе учли уже имеющийся опыт взаимодействия двух ведомств. В их числе: противодействие угрозам трансграничной преступности, углубление сотрудничества в области экстрадиции, по правовому сопровождению инвестпроектов и обеспечению прав туристов.

Кыет Рит обратил внимание на заинтересованность королевства в вопросе передачи заключенных между странами.

Визит в Камбоджу генпрокурор России начал с возложения венков к Монументу независимости и памятнику Его величеству королю-отцу Камбоджи Нородому Сиануку.