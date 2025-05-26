Генпрокурор России Краснов прибыл с рабочим визитом в Камбоджу

Генеральный прокурор России Игорь Краснов впервые с рабочим визитом посетил Камбоджу. Об этом сообщили в пресс-службе главного надзорного ведомства страны.

«Это первый визит Генерального прокурора Российской Федерации в Камбоджу в истории взаимодействия правоохранительных органов двух стран», — рассказали в ведомстве.

Краснова встретили чрезвычайный и полномочный посол России Анатолий Боровик, генпрокурор при Верховном суде Камбоджи Чеа Леанг и руководство минюста азиатского государства. В рамках рабочей поездки запланированы переговоры с руководителями профильных компетентных органов и подписание документов для развития двустороннего сотрудничества с представителями Камбоджи.

Визит в Камбоджу генпрокурор России начал с возложения венков к Монументу независимости и памятнику Его величеству королю-отцу Камбоджи Нородому Сиануку.

Ранее с рабочим визитом в Балашиху прибыла делегация из Китая. Глава городского округа Сергей Юров провел встречу с китайскими предпринимателями вместе с представителями местных промышленных предприятий.