Генпрокуратура подвела итоги за 2025-й и обозначила задачи на 2026 год

В Генеральной прокуратуре прошло заседание Коллегии, на которой подвели итоги работы ведомства за 2025 год и обсудили задачи по укреплению правопорядка на 2026 год. Коллегию открыл президент России Владимир Путин, речь держал также генеральный прокурор Александр Гуцан.

Путин отметил, что в прошлом году прокуроры всех уровней провели большую и результативную работу. Среди приоритетных направлений глава государства отметил защиту трудовых прав, сделав упор на соблюдение прав социально уязвимых групп.

«Важно, чтобы все положительные тенденции, достигнутые ведомством за последние годы, сохранялись и развивались. <…> Самое серьезное внимание следует уделять проблемам, с которыми к вам обращаются участники специальной военной операции и члены их семей», — заявил президент.

Путин отметил важность борьбы с преступностью, терроризмом и экстремизмом, коррупцией, а также защиту прав предпринимателей.

Президент поблагодарил прокуроров за работу, особо выделив сотрудников в новых регионах и приграничье.

Итоги 2025 года подвел генпрокурор Александр Гуцан. Он акцентировал внимание на деятельности ведомства по гарантированной поддержке военнослужащих и их семей, а также содействие достижений целей СВО. Гуцан заверил президента, что российские прокуроры будут поддерживать высокий статус надзорного ведомства, защищать интересы граждан и обеспечивать интересы государства.