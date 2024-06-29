Генпрокурор Краснов провел личный прием бизнесменов и жителей Хабаровского края

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Хабаровск. Он провел личный прием местных жителей и представителей бизнес-сообщества, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе общения с гражданами Краснов принял 28 заявителей. Большинство проблем касались защиты социальных прав. Отдельное внимание уделили вопросам восстановления прав обманутых дольщиков и переселения из аварийного фонда.

На встрече с предпринимателями Краснов напомнил, что Генпрокуратура проводит системную работу по защите бизнеса.

«Например, мы были одними из инициаторов отказа от так называемого „репрессивного государственного контроля“», — напомнил он.

Подобные встречи с предпринимателями в первую очередь направлены на получение информации о проблемах, напомнил генпрокурор.

Ранее Краснов встретился в Санкт-Петербурге с коллегой из ОАЭ Хамадом Саиф Аль-Шамси. Переговоры прошли в рамках шестой встречи руководителей прокурорских служб стран БРИКС.