Генпрокурор России Краснов встретился с коллегой из ОАЭ Хамадом Саиф Аль-Шамси
Генеральный прокурор России Игорь Краснов встретился в Санкт-Петербурге с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Хамадом Саиф Аль-Шамси. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Переговоры с генпрокурором ОАЭ прошли в рамках шестой встречи руководителей прокурорских служб государств БРИКС.
Предыдущая встреча генпрокуроров двух стран состоялась в апреле. Тогда стороны договорились создать рабочую группу по противодействию преступности и защите прав граждан.
Краснов выразил уверенность, что дальнейшая деятельность рабочей группы поможет противодействовать криминальным угрозам.
«В том числе в сферах борьбы с терроризмом, экстремизмом, коррупцией, отмыванием преступных доходов, преступлениями в цифровой среде, включая криминальное использование виртуальных активов», — заявил Краснов.