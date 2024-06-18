Генпрокурор России Краснов встретился с коллегой из ОАЭ Хамадом Саиф Аль-Шамси

Генеральный прокурор России Игорь Краснов встретился в Санкт-Петербурге с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Хамадом Саиф Аль-Шамси. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Переговоры с генпрокурором ОАЭ прошли в рамках шестой встречи руководителей прокурорских служб государств БРИКС.

Предыдущая встреча генпрокуроров двух стран состоялась в апреле. Тогда стороны договорились создать рабочую группу по противодействию преступности и защите прав граждан.

Краснов выразил уверенность, что дальнейшая деятельность рабочей группы поможет противодействовать криминальным угрозам.

«В том числе в сферах борьбы с терроризмом, экстремизмом, коррупцией, отмыванием преступных доходов, преступлениями в цифровой среде, включая криминальное использование виртуальных активов», — заявил Краснов.

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