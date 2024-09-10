Генпрокуратуру попросили проверить сына Юрия Никулина

Активисты обратились в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить сына Юрия Никулина — директора Московского цирка на Цветном бульваре Максима Никулина. Обращение организации «Сорок сороков» изучило издание «Абзац».

Причиной обращения правозащитники назвали планы Никулина-младшего пригласить на фестиваль «Артист» Жасмин Страгу, активно поддерживающую ВСУ.

«Просим проверить Максима Никулина на соответствие приглашения Жасмин Страги действующему законодательству, а также не допустить ее участия в цирковом фестивале „Артист“», — указали в заявлении.

По данным издания, Никулина уже пытались уличить в поддержке Украины из-за поездки на цирковой фестиваль в Монако. Деньги с мероприятия жертвовали в украинские фонды.

Ранее стало известно, что внук Никулина Юрий оценил решение «воскресить» своего дедушку с помощью нейросетей в фильме «Манюня: Приключения в Москве». Он отметил, что в семье актера одобрили такой подход к творчеству.