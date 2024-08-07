«Всем не угодить». Внук Никулина ответил недовольным «воскрешением» артиста людям

Внук Юрия Никулина: семья артиста одобрила его «воскрешение» в фильме «Манюня»

Genrietta Peryan
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Внук культового актера Юрия Никулина, его тезка Юрий, ответил всем недовольным по поводу «воскрешения» актера с использованием ИИ в фильме «Манюня: Приключения в Москве». В беседе с журналистами «Абзац» он заявил, что семья одобрила такой подход к творчеству.

«Ничего не поделать, всем не угодить. Что им можно сказать? Невозможно сделать стопроцентную схожесть», — заявил он.

Никулин-младший объяснил, что благодаря новым технологиям режиссеру удалось напомнить зрителям о давно ушедшем артисте, а также познакомить с ним молодежь.

Внук актера отметил, что команда заранее согласовала концепцию с семьей. Предоставила исходный вариант до выхода фильма в широких прокат.

«Только после нашего одобрения кадры вставили в окончательный монтаж. Жена с детьми ходили — им понравилось», — подчеркнул собеседник издания.

Премьера ленты прошла весной, но пользователи Сети до сих пор оставляют гневные комментарии по поводу дипфейка. Они потребовали, что создатели таких картин оставили покое ушедших актеров.

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