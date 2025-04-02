Генпрокуратура призвала взыскать 22 млн рублей с компании, сотрудничавшей с Роскосмосом

Генпрокуратура России просит взыскать 22 миллиона рублей с компании «АСБК Центр», которая сотрудничала с «Русгидро» и Роскосмосом. С судебным актом ведомства ознакомился ТАСС .

«Исковое заявление на сумму в размере 22 072 831 рубль от истца в лице Генеральной прокуратуры Российской Федерации к ответчику в лице ООО „АСБК Центр“ судом принято к производству», — написали в документе.

Заседание суда назначили на 15 мая. Детали искового заявления не уточнили.

«АСБК Центр» специализируется на проектировании, разработке и поддержке комплексных информационных систем. Также организация занимается консалтингом в сфере цифровых технологий. По данным сайта компании, она вела сотрудничество с Роскосмосом и «Русгидро».

Ранее Генпрокуратура подала иск к компании «Борец». Дело рассматривал арбитражный суд Калининградской области. Предмет иска не сообщили.