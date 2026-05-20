Генпрокуратура потребовала усилить контроль за исполнением решений по искам прокуроров

В Генпрокуратуре России обсудили вопросы распоряжения государственными активами и исполнения судебных решений, вынесенных по искам прокуроров. Глава ведомства Александр Гуцан назвал эту тему критически важной для защиты экономических интересов страны и прав граждан.

По его словам, в работе Росимущества и службы судебных приставов выявили системные просчеты. Например, недостаточно эффективное управление активами, их сохранностью, реализацией и вовлечением в хозяйственный оборот.

«Несмотря на активную исковую работу и значительный объем взысканного в казну имущества, дальнейший надзор за исполнением уполномоченными органами судебных постановлений требует внесения значительных корректив», — заявил Гуцан.

Отдельно он обратил внимание на затягивание исполнения судебных решений по искам прокуроров. Он отметил, что изъятое имущество не всегда вовремя передавали под должный контроль и эффективное управление.

«Ситуации, когда имущественные комплексы фактически продолжают приносить доход тем, у кого они были изъяты судом, незаконно используются третьими лицами или приходят в запустение ввиду ненадлежащего содержания, считаю дискредитацией всей ранее проведенной работы», — сказал Генпрокурор.

Он подчеркнул, что допустившие такие нарушения должностные лица понесут строгую ответственность в соответствии с законом.

Ранее Генпрокуратура опубликовала данные о числе выявленных в России коррупционеров. С 2018 года их насчитали около 140 тысяч. Специалисты также составили усредненный портрет нечистого на руку чиновника.