Генпрокуратура составила портрет типичного российского коррупционера

C 2018 года в России выявили свыше 140 тысяч коррупционеров. Генпрокуратура составила портрет усредненного нечистого на руку чиновника. Результаты исследования опубликовал РБК .

В 2025 году типичным российским коррупционером стал ранее не судимый мужчина от 30 до 49 лет с высшим образованием и семьей, а самым частым коррупционным преступлением — взяточничество.

Кроме того, в прошлом году виновными в коррупционных преступлениях признали более 20 тысяч человек — на 12,5% больше, чем годом ранее. Более 95% таких преступлений совершались в трезвом виде.

Более 90% коррупционеров в стране — россияне. Иностранцы чаще всего попадаются на даче взятки. Самыми коррумпированными стали органы внутренних дел.

Ранее суд изъял в доход государства активы двух бывших депутатов Законодательного собрания Краснодарского края более чем на 80 миллиардов рублей.