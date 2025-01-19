Генпрокуратура подала иск к владельцам Петербургского нефтяного терминала

Генеральная прокуратура России подала иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к владельцам «Петербургского нефтяного терминала». Суть иска не раскрывается, сообщил РБК .

Среди других ответчиков значатся компании «Алмонт Холдинг Лимитед», «Новомор Лимитед» и «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед». Третьими лицами в иске указаны Федеральная антимонопольная служба, Росимущество и «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Суть иска не раскрывается. Издание направило запрос в Генпрократуру, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и представителям совладельцев терминала.

Ранее Генпрокуратура подала иск к структурам энергетической компании Shell. В качестве ответчиков выступали британские и нидерландские структуры Shell, а также российское представительство — ООО «Шелл Нефтегаз Девелопмент».

«Газпром экспорт», Минэнерго, правительство Сахалинской области, ООО «Сахалинская энергия» и «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд».