Генпрокуратура подала иск к структурам энергетической компании Shell

Генпрокуратура направила в Арбитражный суд Москвы иск к структурам британо-нидерландской энергетической корпорации Shell. Информацию об этом опубликовали в картотеке арбитражных дел .

Суд зарегистрировал иск 2 октября. Основания исковых требований не публиковались. В качестве ответчиков выступают нидерландские и британские структуры Shell, а также российское ООО «Шелл Нефтегаз Девелопмент».

В качестве третьих лиц в иске указали «Газпром экспорт», Минэнерго, правительство Сахалинской области, ООО «Сахалинская энергия» и «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд».

Весной 2023 года «НОВАТЭК» решила выкупить у Shell долю в проекте «Сахалин-2». Компании планировали передать 94,8 миллиарда рублей. Перед сделкой российское руководство собиралось организовать аудит проекта из-за подозрений, что Shell могла нанести ущерб «Сахалину-2».

Во время выступления на Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин указал на необходимость соединить газопроводы «Сила Сибири» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», чтобы интегрировать газотранспортные сети запада и востока страны в единое целое.