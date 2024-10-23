Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань, чтобы принять участие в саммите БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба парламента Татарстана.
«Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш прибыл в Казань для участия в работе саммита глав государств БРИКС», — указали в пресс-службе.
В международном аэропорту «Казань» его встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Накануне участие Гутерриша в саммите подтвердил официальный представитель генерального секретаря организации Фархан Хак.
Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин сообщал, что генсек ООН встретится с российским лидером Владимиром Путиным 24 октября. По его словам, они обсудят актуальные международные проблемы, в том числе ситуацию вокруг Украины. МИД республики уже выразил недовольство из-за участия Гутерриша в саммите БРИКС.
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Генеральный секретарь ООН Гутерриш прибыл в Казань на саммит БРИКС
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