Генеральный секретарь ООН Гутерриш прибыл в Казань на саммит БРИКС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань, чтобы принять участие в саммите БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба парламента Татарстана.

«Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш прибыл в Казань для участия в работе саммита глав государств БРИКС», — указали в пресс-службе.

В международном аэропорту «Казань» его встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Накануне участие Гутерриша в саммите подтвердил официальный представитель генерального секретаря организации Фархан Хак.

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин сообщал, что генсек ООН встретится с российским лидером Владимиром Путиным 24 октября. По его словам, они обсудят актуальные международные проблемы, в том числе ситуацию вокруг Украины. МИД республики уже выразил недовольство из-за участия Гутерриша в саммите БРИКС.