Офис генсека подтвердил участие Гутерриша в саммите БРИКС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приедет на саммит БРИКС в Казани. Его участие подтвердил официальный представитель генсека организации Фархан Хак.

«Я могу подтвердить, что генеральный секретарь вновь примет участие в саммите БРИКС, который на этот раз проходит в Казани», — сказал он.

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин ранее сообщил об участии Гутерриша в саммите БРИКС и запланированной на 24 октября встрече с президентом Владимиром Путиным. Они планируют рассмотреть актуальные международные проблемы, включая ситуацию вокруг Украины.

После этого МИД Украины выразил недовольство по поводу решения генсекретаря ООН принять участие в саммите БРИКС. Ранее он отклонил приглашение украинской стороны прибыть на первый глобальный мирный саммит в Швейцарии.