Гендиректором «Ведомостей» назначили Игнатия Павлова

Должность генерального директора газеты «Ведомости» с 1 февраля займет Игнатий Павлов. Об этом сообщило само издание.
Журналисты отметили, что у Павлова за плечами более 10 лет опыта работы. Он руководил информационной политикой и реализацией медиа проектов в больших компаниях энергетического сектора, а также был главой пресс-офиса ВЭБ.РФ.
Также несколько дней назад стало известно о кадровых перестановках в компании «Мострансавто». Новым гендиректором назначили Андрея Майорова. До этого он был заместителем министра экономики и финансов Подмосковья. Новый руководитель отметил, что приложит все усилия, чтобы оправдать свое назначение.
Еще изменения в кадрах произошли в Большом театре. В декабре прошлого года Дирижера Валерия Гергиева назначили гендиректором учреждения. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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