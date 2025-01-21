Гендиректором «Ведомостей» назначили Игнатия Павлова

Должность генерального директора газеты «Ведомости» с 1 февраля займет Игнатий Павлов. Об этом сообщило само издание .

Журналисты отметили, что у Павлова за плечами более 10 лет опыта работы. Он руководил информационной политикой и реализацией медиа проектов в больших компаниях энергетического сектора, а также был главой пресс-офиса ВЭБ.РФ.

Также несколько дней назад стало известно о кадровых перестановках в компании «Мострансавто». Новым гендиректором назначили Андрея Майорова. До этого он был заместителем министра экономики и финансов Подмосковья. Новый руководитель отметил, что приложит все усилия, чтобы оправдать свое назначение.

Еще изменения в кадрах произошли в Большом театре. В декабре прошлого года Дирижера Валерия Гергиева назначили гендиректором учреждения. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.