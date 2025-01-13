Компанию «Мострансавто» возглавит Андрей Майоров

Новым генеральным директором «Мострансавто» назначен Андрей Майоров. Он сменил Дмитрия Минченко, который исполнял обязанности руководителя с июля прошлого года. До этого Майоров работал заместителем министра экономики и финансов Московской области.

Майоров окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Организация перевозок, управление и безопасность на автомобильном транспорте». Работал в Санкт-Петербурге в сфере транспортного планирования, затем в Новгородской области, где был заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства, а позже возглавил министерство цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий.

Новый генеральный директор «Мострансавто» Андрей Майоров отметил, что планирует приложить максимум усилий для оправдания оказанного губернатором Московской области доверия.

Среди обозначенных им приоритетных направлений — повышение качества обслуживания пассажиров, цифровая трансформация транспортных процессов, повышение экономической эффективности работы предприятия.