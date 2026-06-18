Гендиректор News Media Holding Иксанов заявил, что современная журналистика переживает глубокий кризис

Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов заявил, что современная журналистика переживает глубокий кризис и вынуждена адаптироваться к новым форматам потребления информации. В интервью изданию «Инк» он отметил, что классические подходы к работе редакций все чаще проигрывают требованиям к скорости и эмоциональной подаче контента.

«Журналистика в колоссальном кризисе, но она жизненно необходима. Просто жизненно необходима», — подчеркнул Иксанов.

По его словам, аудитория все чаще выбирает короткие, яркие форматы вместо традиционных материалов. Журналистика сегодняшнего дня может состоять из трех слов и одной фотографии, и это ничем не хуже аналитической статьи, которая пишется три года.

Иксанов также обратил внимание на необходимость поиска баланса между скоростью публикации и фактчекингом. Излишняя дотошность может оставить издание в прошлом, а скорость и эмоциональная окраска становятся все более важными.

Отдельно руководитель News Media Holding высказался о внедрении искусственного интеллекта в работу редакций. Нейросети уже активно используются в медиапроизводстве для создания визуального контента и анализа больших массивов данных. Однако полностью доверять ИИ создание контента пока рано — нейросеть в вопросе генерации текстов и видео ведет себя как «трехлетний ребенок, который, понятно, потом когда-то научится, но сейчас может нести полную ахинею».