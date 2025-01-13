«Газпром» подтвердил подлинность документа о массовом сокращении

Документы о массовом сокращении сотрудников центрального аппарата компании «Газпром», появившиеся в открытом доступе, подлинные. Об этом 360.ru заявили в госкорпорации.

«Подтверждаем, что документы подлинные», — заявили в «Газпроме».

По данным Telegram-канала Baza, речь идет о письме, подготовленном заместителем председателя правления Еленой Илюхиной на имя главы компании «Газпром» Алексея Миллера.

В документе указали, что под увольнение или переводу на другую работу переведут 1600 сотрудников центрального аппарата.

Автор предложения подчеркнула, что сейчас штатная численность составляет 4100 человек, а общий фонд оплаты труда увеличился до 50 миллиардов рублей. Высвободившиеся средства направят на «повышение мотивации и развитие персонала».

Аудит работающих подразделений и предложение по сокращению персонала руководство госкорпорации рассмотрит 15 февраля.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума в сентябре 2024 года подтвердил возможные убытки госкорпорации «Газпром» после отказа Европы от получения российского газа.

Глава государства подчеркнул, что компания переживет сокращение доходов и увеличит поставки внутри страны, а также переключится на социальную газификацию.

С наступлением 2025 года «Газпром» объявил о прекращении транзита российского газа через территорию Украины после истечения подписанного в 2019 году контракта. В компании заявили, что лишились технической и юридической возможности проводить прокачку.