Россия остановила поставки газа в Европу через Украину

С 1 января «Газпром» прекратил прокачку газа через территорию Украины. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Газпром» лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину», — заявили в пресс-службе.

В 08:00 по московскому времени завершился срок действия подписанного 30 декабря 2019 года соглашения между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» на организацию транспортировки российского газа через территорию Украины, напомнила «Газета.ru».

«В связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать соглашения „Газпром“ с 1 января 2025 года был лишен юридической и технической возможности подавать газ для транзита через территорию Украины. С 08:00 подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществляется», — подчеркнули «Газпроме».

Ранее премьер-министр Словакии пригрозил властям Украины остановить подачу электричества, если они прекратят транзит российского газа через свою территорию.