Поставки «Газпрома» внутри страны вырастут после отказа Европы от газа из РФ

Путин: «Газпром» будет развивать газификацию внутри России

Фото: РИА «Новости»

Компания «Газпром» переживет убытки после отказа Европы от российского газа. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума — 2024.

Доходы страны действительно могут упасть в случае отказа европейцев от российского голубого топлива.

«Ущерб для них (европейских стран — при. ред.) будет. Для нас будет сокращение дохода, но ничего, больше „Газпром“ будет поставлять внутри страны — тоже хорошо», — подчеркнул президент.

В таком случае «Газпром» будет развивать социальную газификацию. Россия без сомнения восстановится после отказа Европы от голубого топлива.

На заседании форума Путин высказался о транзите газа через Украину. По его словам, Россия от этого не отказывается, но если украинское руководство против, его нельзя заставить поменять решение.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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