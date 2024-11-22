Футболки с надписью «Крепкий Орешник» распродали на Ozon менее чем за сутки

Футболки с изображением президента России Владимира Путина и надписью «Крепкий Орешник», появившиеся на Ozon, полностью раскупили менее чем за сутки. Внимание на это обратил «Подъем» .

Производитель пообещал изданию, что футболки вернутся в продажу в ближайшее время, ориентировочно уже 23 ноября.

Накануне Путин выступил с обращением, в котором, в частности, рассказал, что Россия испытала в боевых условиях новейшую ракету средней дальности, получившую название «Орешник». Ею удалось поразить предприятие «Южмаш», располагающееся в Днепропетровске.

Председатель комитета Госдумы, бывший замминистра обороны Андрей Картаполов пояснил, что проект ракеты получил такое название, чтобы никто не догадался о ее предназначении.