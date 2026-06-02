ФСБ заявила о тайной слежке за смартфонами российских чиновников

Иностранные спецслужбы тайно добывали данные со смартфонов российских чиновников через возможности крупных IT-корпораций. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности.

«С использованием технических возможностей крупных международных IT-корпораций <…> осуществлялось скрытое несанкционированное снятие различного рода информации с устройств объектов кибератаки», — процитировало ведомство РИА «Новости».

В ФСБ уточнили, что телефоны госслужащих заражали вредоносным ПО. Кто именно попал под атаку — не уточняется.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбы Великобритании через некоммерческие организации стали более активно внедрять в странах СНГ новое поколение организаций для реализации стратегических установок, которые могут негативно повлиять на безопасность и интересы этих государств.