Великобритания увеличила активность НКО для взращивания в странах СНГ нового поколения, ориентированного на реализацию стратегических установок в ущерб интересам и безопасности стран Содружества. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, чьи слова привел ТАСС .

«Непосредственную угрозу для наших стран по-прежнему представляет подрывная деятельность западных некоммерческих организаций. На этом поле видим растущую активность НКО и фондов, связанных с британскими спецслужбами», — подчеркнул он.

Ключевые цели Британии — работа со СМИ, фальсификация истории, пропаганда гендерной и ЛГБТ*-повестки, а также национал-шовинизма.

Бортников также отметил, что НАТО продолжает заниматься созданием биологического оружия, в том числе в биолабораториях на территории стран СНГ.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.