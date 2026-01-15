ФСБ выявила в посольстве засланного в Россию агента британских спецслужб

В России лишили аккредитации сотрудника британских спецслужб Гарета Самьюэля Дэвиса, работающего под прикрытием в посольстве. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

В ведомстве установили, что Дэвиса направили в Россию под прикрытием в качестве якобы второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства в Москве.



Британца лишили аккредитации, ему предписали покинуть Россию в течение двух недель.

Пресс-служба МИД России заявила о вызове временной поверенной в делах Великобритании Дейни Долакиа. Ей заявили решительный протест в связи с выявлением деятельности Дэвиса.

«В Москве не потерпят деятельности незаявленных сотрудников британских спецслужб на территории России. Сделано предупреждение о том, что в случае если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российская сторона даст решительный „зеркальный“ ответ», — подчеркнули в министерстве.

Ранее ФСБ выявила подрывную деятельность двух сотрудников посольства Британии в марте 2025 года, их также выслали из страны.