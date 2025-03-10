ФСБ раскрыла двух британских дипломатов-шпионов в Москве

Двух дипломатов-шпионов выявили в посольстве Великобритании в Москве. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, разведывательно-подрывной деятельностью занимались второй секретарь посольства Алкеш Одедра и Майкл Скиннер, супруг первого секретаря политического отдела Табасум Рашид.

При въезде в Россию они указали ложные данные, нарушив законодательство, пояснили в ФСБ. Одновременно с этим сотрудники спецслужбы установили, что эти дипломаты занимались разведывательно-подрывной работой.

На основании этого МИД лишил их аккредитации и предписал покинуть страну в течение двух недель.