ФСБ рассекретила архивы о расправах над пленными в Кенигсберге

ФСБ раскрыла архивы о казнях советских пленных в Восточной Пруссии в 1945 году

ФСБ России опубликовала архивные материалы о массовых казнях советских военнопленных и мирных жителей, которые нацисты устроили в Восточной Пруссии в последние месяцы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Благодаря оперативным мерам, принятым советскими спецслужбами, нацистам не удалось организовать подрывную работу на территории Восточной Пруссии. Опергруппами „Смерш“ и НКВД были задержаны и привлечены к ответственности лица, причастные к массовым расправам над военнопленными и гражданскими лицами», — подчеркнули в ФСБ.

В материалах говорилось о событиях в Кенигсберге с февраля по апрель 1945 года. После взятия города сотрудники спецслужб начали розыск участников нацистских преступлений и собирали показания задержанных.

Одним из них стал руководитель местной ячейки национал-социалистической немецкой рабочей партии Отто Машон. На допросе он рассказал, что партийные структуры получили приказ расстреливать оставшихся в городе советских и итальянских военнопленных, а также гражданских лиц, которых нацисты вывезли с оккупированных территорий СССР. Только одна партийная ячейка вместе с бойцами фольксштурма с начала февраля по 5 апреля 1945 года убила около 1,5 тысячи человек, среди которых были женщины и дети.

Ранее ФСБ рассекретила документы о Сталинградской битве. Из них следует, что итальянские и румынские части, воевавшие на стороне нацистской Германии под Сталинградом, массово отказывались продолжать боевые действия и пытались дезертировать.