ФСБ ликвидировала в Омске крупный нелегальный завод по производству спирта

В Омске сотрудники регионального главка ФСБ и Росгвардии выявили и закрыли нелегальный завод по изготовлению спирта, маскировавшийся под предприятие по очистке трубопроводов. Об этом редакции 360.ru сообщила пресс-служба УФСБ по Омской области.

Подпольное производство функционировало не менее трех лет. Лицензии операторы завода не получали, а спирт продавали под видом химических очистителей для труб на теневом алкогольном рынке. С 2022 года им удалось наладить поставки по всей Сибири.

Площадь нелегального картеля заняла 40 тысяч квадратных метров. Здесь авторы схемы расположили 16 прекрасно оборудованных цехов, которые выдавали по 100 тысяч литров этилового спирта ежегодно.

Оборот предприятия превышал 8,5 миллиарда рублей. Работу завода обеспечивали около 100 сотрудников, притом трудились они в круглосуточном режиме.

В ходе операции правоохранители изъяли свыше 500 тысяч литров спирта, технологическое оборудование, а также бухгалтерские и складские документы, которые подтверждают нелегальный оборот.

Уголовное дело власти возбудили в отношении директора завода по статье о незаконном производстве и продаже спирта в особо крупном размере (ч. 2 ст. 171.3 УК РФ). Ведется следствие, устанавливаются другие причастные лица.

Ранее рейд по выявлению нарушений при продаже алкоголя прошел и в Котельниках.