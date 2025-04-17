Рейд по выявлению нарушений при продаже алкоголя прошел в Котельниках

Проверка фактов нарушения запрета продажи алкоголя вблизи образовательных учреждений в муниципалитете ведется на регулярной основе. В ходе очередного мероприятия проинспектирован магазин «Наш градус 24 часа» в микрорайоне Парковый.

Расположенный в доме № 1, корпус 3, торговый объект находится в зоне запрета от детского сада «Маргаритка» в доме № 4. Выездное обследование провели сотрудники отдела потребительского рынка и услуг, отдела по взаимодействию с правоохранительными органами в сфере безопасности и правопорядка администрации муниципалитета, представители Народной дружины и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ходе проверки нарушений не обнаружили, так как у организации действует лицензия на розничную продажу алкогольной продукции.

Продажа спиртного находится под строгим и постоянным контролем администрации Котельников. Рейды по выявлению случаев незаконной торговли спиртным в местах, где это запрещено, особенно вблизи образовательных учреждений, продолжатся.