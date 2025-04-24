Фразу «давайте уже после майских» назвали признаком непрофессионализма

Большая часть россиян переносит рабочие дела из-за длинных выходных в мае, уведомляя об этом коллег или деловых партнеров в переписке фразой «давайте уже после майских». Эксперт по этикету Екатерина Богачева в комментарии Life.ru назвала это выражение не очень красивым и признаком непрофессионализма.

Она пояснила, что эта формулировка носит размытый характер и альтернативой может стать установка конкретной даты, которая удобна всем.

«Стоит обозначить четкие сроки, потому что у кого-то майские — это с 1-го по 12-е, кто-то просто берет отпуск на эти дни, а кто-то работает между праздниками», — заметила Богачева.

Эксперт добавила, что весенние каникулы занимают достаточно большой промежуток времени, когда некоторые специалисты уходят на отдых. Поэтому признаком вежливости станет предупреждение о переносе дел, но с указанием и согласованием новой даты.

Ранее эксперт центра «Профессии будущего» Анна Сайгина посоветовала россиянам, чей отпуск заканчивается в первые недели мая, продлить его только на рабочие дни. Она пояснила, что это поможет не потерять сумму за отпускные, потому что разница в оплате рабочих и праздничных дней существенная.