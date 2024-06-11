Иностранцев предложили жестко наказывать за проявление русофобии
Омбудсмен Москалькова предложила усилить наказание для иностранцев за русофобию
Проявление русофобии следует приравнять к экстремизму. Для этого нужно создать механизм, который позволит привлекать иностранцев к ответственности за свои действия. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, сообщило РИА «Новости».
Омбудсмен отметила, что на Западе процветает «беспрецедентная русофобия», которая обретает все более агрессивные формы. Она подчеркнула, что фиксируется множество примеров «безумства», которые никак не порицаются со стороны международного сообщества.
В связи с этим Москалькова предложила разработать эффективные юридические механизмы, благодаря которым иностранных граждан и должностных лиц будут привлекать к ответственности за русофобию как за проявление экстремизма.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандальное заявление фонда Клуни. Она указала, что структура устраивает травлю журналистов по этническому принципу.