Иностранцев предложили жестко наказывать за проявление русофобии

Проявление русофобии следует приравнять к экстремизму. Для этого нужно создать механизм, который позволит привлекать иностранцев к ответственности за свои действия. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, сообщило РИА «Новости» .

Омбудсмен отметила, что на Западе процветает «беспрецедентная русофобия», которая обретает все более агрессивные формы. Она подчеркнула, что фиксируется множество примеров «безумства», которые никак не порицаются со стороны международного сообщества.

В связи с этим Москалькова предложила разработать эффективные юридические механизмы, благодаря которым иностранных граждан и должностных лиц будут привлекать к ответственности за русофобию как за проявление экстремизма.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандальное заявление фонда Клуни. Она указала, что структура устраивает травлю журналистов по этническому принципу.