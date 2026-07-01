Франц Фибек по-русски дал совет будущим космонавтам

Прошедший обучение в Звездном городке австрийский космонавт Франц Фибек призвал будущих коллег не бояться исполнять мечты. Он сказал об этом по-русски в интервью РИА «Новости» .

«Мечтайте и следуйте за своими мечтами!» — сказал космонавт.

Фибек с нуля выучил русский язык ради двухлетней подготовки в Звездном городке. В 1991 году он провел восемь суток на советской орбитальной станции «Мир» вместе с Александром Волковым и Токтаром Аубакировым.

В интервью австрийский космонавт заявил, что современная МКС не сильно отличается от станции «Мир». Она большего размера и оборудована компьютерами, но принцип работы тот же. Фибек признался, что больше всего во время полета его впечатлили ощущение невесомости и вид из иллюминатора.

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