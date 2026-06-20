Роскосмос показал тренировки космонавтов в пустыне

Роскосмос провел тренировку будущих космонавтов в условиях пустыни. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Будущие покорители звездного неба должны уметь действовать в случае нештатного места приземления. Их задача — при высокой температуре и в окружении ядовитых насекомых и змей сориентироваться на месте, применить техники от обезвоживания и перегрева и соорудить укрытия из подручных материалов.

«Хотите проверить себя на прочность — подайте заявку на отбор в отряд космонавтов через „Госуслуги“ до 30 июня!» — заявили в корпорации.

Прием заявлений открылся 12 апреля — в 65-ю годовщину полета Юрия Гагарина. Будущие космонавты должны быть гражданами России не старше 35 лет, ростом от 150 до 190 сантиметров, весом от 50 до 90 килограммов, говорить минимум на одном иностранном языке и иметь высшее образование из утвержденного списка специальностей.