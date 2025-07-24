Фотобанк потерявшихся питомцев могут создать на «Госуслугах»

Раздел для владельцев домашних животных на портале «Госуслуг» предложили дополнить функцией поиска через фотобанк потерянных питомцев с помощью искусственного интеллекта. Соответствующее обращение от депутатов Государственной Думы от партии «Новые люди» Ярослава Самылина и Владислава Даванкова к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву появилось в распоряжении 360.ru.

Авторы инициативы выступили за создание на базе портала «Госуслуги» единого федерального фотобанка домашних животных. Любой россиянин или представитель приюта сможет загрузить туда фото найденного питомца, а система, функционирующая на базе искусственного интеллекта, автоматически сравнит его со снимками из базы потерявшихся животных. Если нейросеть обнаружит совпадение, владельца уведомят о том, что его животное удалось найти.

«Такой сервис станет логичным и востребованным развитием анонсированных аами зоосервисов, решит острую социальную проблему и продемонстрирует лидерство России в применении ИИ для повседневных нужд граждан», — заявили депутаты.

Ранее ведущий специалист московского и регионального общества защиты животных «Верный» Наталья Базаркина высказалась о законодательном предложении штрафовать за кормление бездомных животных. По ее словам, запрет не поможет решить эту проблему.