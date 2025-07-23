Зоозащитница Базаркина призвала доработать идею о штрафах за кормление бездомных животных

Ведущий специалист московского и регионального общества защиты животных «Верный» Наталья Базаркина в эфире радио «КП» высказалась о законодательном предложении штрафовать за кормление бездомных животных.
По ее мнению, запрет не поможет решить проблему безнадзорных животных в городах. Необходимо продумать дополнительные меры.
«Местным властям выделяются бюджетные средства на отлов и стерилизацию для сокращения поголовья безнадзорных кошек. Это должно быть правильно, а иначе они просто деньги получают, которые никуда не уходят», — отметила эксперт.
Она предложила построить специальные приюты за государственный счет, где неравнодушные граждане смогут спокойно кормить бродячих питомцев.
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