Форум «100% креатив» пройдет в Красногорске 23 августа

Фото: Pxhere

В Красногорске 23 августа стартует Московский областной форум «100% креатив». На площадке встретятся предприниматели и организации из разных сфер народно-художественных промыслов.

Гости смогут поучаствовать в деловой программе, прогуляться по выставке-ярмарке и посетить мастер-классы.

Посетители увидят украшения ручной работы, необычные товары для дома и интерьера, экотовары и дизайнерскую одежу. Для посетителей также подготовили масштабную концертную программу и модный показ.

Спикерами на форуме выступят представители Госдумы, Совфеда, Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Ранее муниципальный форум «Управдом» прошел в Лобне. Центральной темой стала временная передача управления многоквартирными домами другим компаниям.

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