Форум «100% креатив» пройдет в Красногорске 23 августа
В Красногорске 23 августа стартует Московский областной форум «100% креатив». На площадке встретятся предприниматели и организации из разных сфер народно-художественных промыслов.
Гости смогут поучаствовать в деловой программе, прогуляться по выставке-ярмарке и посетить мастер-классы.
Посетители увидят украшения ручной работы, необычные товары для дома и интерьера, экотовары и дизайнерскую одежу. Для посетителей также подготовили масштабную концертную программу и модный показ.
Спикерами на форуме выступят представители Госдумы, Совфеда, Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.
Ранее муниципальный форум «Управдом» прошел в Лобне. Центральной темой стала временная передача управления многоквартирными домами другим компаниям.