Муниципальный форум «Управдом» прошел в Лобне

В городском округе Лобня состоялся муниципальный форум «Управдом». Несколько десятков жителей муниципалитета приняли в нем участие.

Жители городского округа Лобня посетили муниципальный форум «Управдом». Центральной темой стала временная передача управления многоквартирными домами другим компаниям. По словам главы городского округа Лобня Анны Кротовой, работа по принципу «один двор — одна компания» помогает эффективнее следить за качеством содержания дома и закрепленной за ним территорией.

«Напомню, что каждый дом вправе выбрать управляющую компанию путем проведения общего собрания собственников на любом этапе временного управления домом, в том числе путем электронного голосования», — рассказала Анна Кротова в своем телеграм-канале.

На форуме обсудили и реконструкцию теплосетей, готовность котельных к осенне-зимнему сезону, а также повышение тарифов за услуги ЖКХ.

Уточнить контакты управляющих компаний можно по ссылке. Список закрепленных за домами временных управляющих компаний размещен сайте администрации.

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