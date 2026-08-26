Фонд «Росконгресс» назвал даты проведения ПМЭФ в 2027 году

Юбилейный 30-й Петербургский международный экономический форум в 2027 году пройдет с 16 по 19 июня. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс».

ПМЭФ — одно из крупнейших деловых событий в России. Ежегодно в нем участвуют представители бизнеса, политики и эксперты из разных стран. Традиционно площадкой для проведения форума становится «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

В 2026 году ПМЭФ проходил с 3 по 6 июля. По его итогам президент Владимир Путин поручил правительству разработать две национальные стратегии, касающиеся автономных систем и цифровых платформ.

Также глава государства принял участие в пленарном заседании форума. Он отметил важную роль международного взаимовыгодного сотрудничества. Помимо этого, Путин подчеркнул важность внутреннего развития страны, в частности регионов, в том числе путем привлечения инвестиций и развития производства.