Фонд Юрия Норштейна подал в суд на Роспатент из-за «Ежика в тумане»

«Фонд Юрия Норштейна» подал шесть исков в Суд по интеллектуальным правам, чтобы оспорить решения Роспатента об аннулировании товарных знаков в виде персонажей мультфильма «Ежик в тумане». Об этом сообщил правовой портал Jurisora.ru .

Предметом спора стали изображения Ежика, Медвежонка, Собаки и Филина. Фонд зарегистрировал товарные знаки в начале 2000-х годов для широкого списка товаров и услуг.

Роспатент на основании жалобы «Союзмультфильма», 1 апреля досрочно прекратил правовую охрану всех шести брендов.

Киностудия потребовала запретить использование товарных знаков, поскольку не давала согласия на их регистрацию. Роспатент поддержал ее позицию, признав, что исключительные права на сам мультфильм и его персонажей принадлежат «Союзмультфильму».

Ранее спор между студией и Юрием Норштейном из-за «Ежика» разгорелся после выпуска памятной монеты с героем мультфильма.