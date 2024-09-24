«Союзмультфильм» разъяснил Норштейну права на «Ежика в тумане»

«Союзмультфильм» заявил о лицензии на фильм «Ежик в тумане»

Студия «Союзмультфильм» остается обладателем исключительной лицензии на анимационный фильм «Ежик в тумане», созданный в 1975 году. Поэтому все права на использование персонажа для изготовления товаров также находятся в распоряжении студии. Об этом 360.ru заявили в пресс-службе «Союзмультфильма».

Так студия отреагировала на обвинения режиссера-мультипликатора Юрия Норштейна, который назвал воровством использование образа героя мультфильма, появившегося на памятных монетах Центробанка России.

«Согласно условиям лицензионного договора, студия вправе использовать персонажа фильма для изготовления товаров без ограничений с правом сублицензирования. В то же время выплаты авторского вознаграждения осуществляются Госфильмофондом России», — подчеркнули в пресс-службе и добавили, что для поддержки ветеранов студии также действует благотворительный фонд.

Представители «Союзмультфильма» отметили, что студия консолидировала все права на выпущенные произведения еще в 2017 году. Кроме того, компания ведет большую работу по сохранению уникального наследия и проводит выставки, лекции и показы, знакомя подрастающее поколение с классикой отечественной анимации.

Режиссер и художник-мультипликатор, работавший над мультфильмом «Ежик в тумане» Юрий Норштейн в комментарии 360.ru ранее заявил, что изображенный на памятных монетах Центробанка образ героя — поддельный.

Он пояснил, что ежика нарисовала не его настоящий автор (художник Франческа Ярбусова), а анонимный художник из Англии. По его словам, за рубежом действует фирма, аффилированная с председателем совета директоров «Союзмультфильма» Юлианой Слащевой, которая занимается "воровством и плагиатом работ советских мультипликаторов".